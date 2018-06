Fórum de Segurança de SP tem nova reunião Os prefeitos dos 39 municípios da Grande São Paulo realizam nesta segunda-feira novo encontro do Fórum Metropolitano de Segurança Pública. Durante o encontro, eles deverão entregar ao secretário nacional de Segurança, Luiz Eduardo Soares, uma moção de apoio à proposta de emenda constitucional que altera o artigo 144 da Constituição Federal, dando poder de policiamento ostensivo às Guardas Municipais. O coordenador de informações do fórum, o prefeito de Guarulhos, Elói Pietá, disse que os municípios têm interesse em ajudar os governos estadual e federal a combater a violência. Em entrevista ao programa Bom Dia São Paulo, da TV Globo, ele declarou que, para que isso aconteça, é necessária uma maior integração nas medidas tomadas pelos governantes. Segundo Pietá, os municípios podem ajudar na prevenção da violência. O prefeito de Guarulhos acrescentou que, se os municípios souberem exatamente onde ocorrem os crimes, os índices de violência poderão ser reduzidos com maior eficácia.