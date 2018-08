‘Fórum Estadão’ debate melhorias para saúde e educação

O Estado realizará na próxima sexta-feira, dia 31, das 9h30 às 12h, em São Paulo, o sexto fórum para debater os caminhos possíveis para a reconstrução do Brasil à luz das eleições gerais de outubro. Desta vez, o evento abordará quais as medidas necessárias para melhorar as condições de saúde e de educação no País. O evento é gratuito e aberto ao público, mediante inscrição prévia pela internet, no endereço bit.ly/rebrasil.

O seminário será dividido em dois painéis. O primeiro, com início às 9h30, será formado pela coordenadora do programa GV Saúde da Fundação Getulio Vargas, Ana Maria Malik; pelo presidente do United Health Group Brasil, Claudio Lottenberg; e pelo professor da Faculdade de Saúde Pública da USP Gonzalo Vecina Neto.

Ao longo de uma hora, os três discutirão temas como caminhos para melhorias na saúde nacional, qual o futuro do SUS e o papel do setor privado no sistema.

No segundo painel do evento, a partir das 11h, o foco será em educação, em um debate do qual participarão Claudia Costin, diretora do Centro de Excelência e Inovação em Políticas Educacionais da Fundação Getulio Vargas; Priscila Cruz, presidente do Instituto Todos Pela Educação; e Ricardo Henriques, superintendente do Instituto Unibanco.

Com transmissão em tempo real pelo portal estadao.com.br, o seminário terá a apresentação e moderação das repórteres do Estadão Renata Cafardo e Fabiana Cambricoli.

Realizada desde fevereiro, a sequência de eventos A Reconstrução do Brasil dá sequência à série de reportagens homônima publicada pelo Estado, em torno de uma agenda comum para o futuro do País.

Ao longo dos cinco eventos anteriores, gestores públicos, líderes políticos e representantes da sociedade civil debateram assuntos como reforma constitucional, medidas para o crescimento, diplomacia, segurança pública e combate à corrupção. Este sexto evento encerra o ciclo de debates.

Participaram dos debates nomes como o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, o ex-ministro da Fazenda Pedro Malan, o juiz federal Sergio Moro, o ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, o jurista Nelson Jobim, o economista Delfim Netto, e o presidente do Conselho de Administração do Bradesco, Luiz Carlos Trabuco.

O fórum acontece no teatro da Unibes Cultural, parceira do Estado na realização da série, e tem apoio do Centro de Liderança Pública (CLP), do Instituto de Relações Internacionais e Comércio Exterior (Irice) e da Tendências Consultoria Integrada.

Serviço

Fórum Estadão A Reconstrução do Brasil - Cuidar da Saúde e da Educação.

Data: 31 de agosto. Horário: 9h30 às 12h.

Local: Unibes Cultural (Rua oscar freire, 2.500, Pinheiros, São paulo, sp)

Inscrições: bit.ly/rebrasil