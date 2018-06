Fórum homenageia diretor da RCTV, fechada por Chávez

O diretor-geral e presidente do conselho de administração da RCTV, Marcel Granier, que teve a concessão de suas emissoras na Venezuela cassada pelo governo de Hugo Chávez, foi homenageado ontem com o Prêmio Liberdade de Imprensa pelo Instituto de Estudos Empresariais (IEE), na abertura do 23.ª Fórum da Liberdade.

Ao agradecer a homenagem, o empresário venezuelano reiterou que "a liberdade é o bem mais precioso que o homem tem e por ele deve se sacrificar". Ele prometeu seguir lutando para derrotar "o fantasma do medo e do egoísmo".

"Há pessoas que não querem mudanças por medo de perder um lugar, um benefício", afirmou Grandier sem citar explicitamente a situação de seu país. "Muitas vezes por egoísmo não assumimos responsabilidades, preferindo delegá-las a outros ou ao Estado."

Este é o quarto ano em que a organização do evento entrega o Prêmio Liberdade de Imprensa. Nas três edições anteriores, os ganhadores foram Gilberto Simões Pires, Carlos Alberto Sardenberg e Roberto Civita.

Outro troféu, do Prêmio Libertas, destinado a empreendedores que se destacam no trabalho de valorização dos princípios da economia de mercado, existe há 14 anos. Desta vez o agraciado foi o fundador e presidente do Instituto Mises Brasil, Helio Beltrão Filho, que também integra o conselho de administração do Grupo Ultra.

A proposta do Fórum da Liberdade deste ano é debater seis temas para entender o mundo. Hoje, Rodrigo Constantino, João Quartim de Moraes e Juan Fernando Capio discutem Socialismo; Tom Woods, Stephen Kanitz e Ricardo Lopez Murphy abordam Inflação; Arthur Badin, Eduardo Marty e David Friedman tratam do Intervencionismo; Xingyuan Feng, Fernando Navarrete e David Neeleman debatem Investimento Estrangeiro e Jorge Gerdau Johannpeter, Jorge Quiroga e Fernando Henrique Cardoso discutem Política e Ideias. O presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, também é convidado para proferir palestra especial.

Protesto. Cerca de 20 manifestantes ligados ao PCB, PSOL, PCR e PCML fizeram um protesto no local do evento. Gritaram palavras de ordem, distribuíram panfletos e deixaram o prédio sem entrar no salão, onde os inscritos já estavam acomodados para assistir às palestras.