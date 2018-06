FÓRUM: Professora esquece aluno de castigo na escola

Brian Correia Sales, de 4 anos, foi esquecido dentro de uma sala de aula na cidade de Limeira, no interior de São Paulo. O menino ficou ao menos três horas a mais do que o período escolar trancado dentro da sala. Brian foi encontrado com as calças molhadas de xixi. A família teme que o menino fique traumatizado. Segundo informou a Polícia Civil, ao ser procurada, a professora lembrou que havia deixado Brian de castigo na sala de aula. O caso foi encaminhado à Secretaria de Educação. A família registrou Boletim de Ocorrência no plantão policial e estuda as providências que tomará em relação à permanência ou retirada da criança da escola. Clique aqui, deixe seu comentário e leia a opinião de outros leitores