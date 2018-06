Fotógrafo apresenta a ''Arquitetura do Medo'' Após três anos de trabalho, o fotógrafo André Gardenberg apresenta, depois de Arquitetura do Tempo, a exposição Arquitetura do Medo. Ele mostra as mudanças físicas da cidade de alguns anos para cá após por causa da violência. Gardenberg percorreu Pernambuco, São Paulo, Bahia e Rio. Pinacoteca. Praça da Luz, centro. 3324-1000. Das 10 às 18 h. R$ 4.