Fotógrafo da Reuters atingido por bala perdida deve ter alta neste sábado

SÃO PAULO - O fotógrafo da Reuters, Paulo Brandão Whitaker, de 50 anos, deixou do Centro de Tratamento Intensivo (CTI) e foi transferido para um quarto particular neste sábado, 27, do Hospital Pasteur, no Meier, na zona norte do Rio de Janeiro. Ele foi atingido ontem no ombro esquerdo por uma bala perdida quando estava dentro de um táxi.

Whitaker teve uma crise hipertensiva e teve de ser internado no CTI. Segundo a assessoria de imprensa do hospital, Whitaker deve ter alta ainda hoje. "Ele está lúcido e respirando espontaneamente (sem aparelhos)", diz a nota divulgada nesta manhã.

Em entrevista ao vivo agora há pouco para o programa Hoje em Dia, da Rede Record, o fotógrafo disse que estava no carro transmitindo as imagens feitas no local quando foi baleado. Segundo ele, o motorista do carro da agência também foi atingido, mas foi atendido no local e passa bem.