Fotógrafo do 'Estado' é premiado por imagem de índios na Rio+20

O repórter fotográfico do Estado Wilton Junior é o vitorioso do Prêmio Internacional de Jornalismo Rei da Espanha, na categoria Fotografia, informa a agência EFE. A foto premiada registra um protesto indígena no Rio de Janeiro, durante a Rio+20, e foi publicada no dia 24 de junho de 2012, em matéria intitulada "Índios adotaram estratégias diferentes". É o segundo ano consecutivo que Wilton Junior recebe o Prêmio Rei da Espanha.

Em 2012, ele venceu na mesma categoria com uma foto da presidente Dilma Rousseff durante uma cerimônia na Academia Militar das Agulhas Negras (Aman), em Resende (RJ). A foto da presidente também rendeu ao fotógrafo o Prêmio Esso do ano passado. Wilton de Sousa Junior tem 38 anos, 21 de profissão e trabalha no Estado desde 2001.