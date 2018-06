O repórter fotográfico Nilton Fukuda, do Estado, recebeu nesta segunda-feira, 12, o Prêmio Nacional Jornalista Abdias Nascimento na categoria fotografia.

Fukuda foi agraciado com a honraria por causa do trabalho 'Excluídos pelo Crack'. As imagens registram cenas da região no centro de São Paulo conhecida como cracolândia durante a ocupação pelo poder público na área no começo deste ano.