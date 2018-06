Fotos da Nasa mostram chegada de temporal ao Sudeste do Brasil

Imagens registradas por satélites da Nasa, a agência espacial americana, revelam a chegada das nuvens que causaram fortes chuvas no Rio de Janeiro e na região Sudeste do Brasil no início desta semana.

Os instrumentos dos satélites da Nasa fizeram imagens que mostram as nuvens cobrindo todo o litoral da região na manhã e na tarde da última segunda-feira, dia 5 de abril, quando foi registrada a maior quantidade de chuvas.

Segundo a Prefeitura do Rio de Janeiro, o forte temporal dos últimos dias foi um dos maiores que já atingiu a cidade, com 288 milímetros de chuva em menos de 24 horas. As enchentes causaram mais de cem mortes em todo o Estado.

Ponto vermelho indica a cidade do Rio no dia 29 de março

Imagem mostra precipitação de nuvens às 10h do dia 5, segunda-feira

Situação do litoral da região às 15h05 da segunda-feira, 5, durante as chuvas

As fotos registradas pela Nasa foram feitas pelo MODIS (Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer), um instrumento presente em dois satélites que orbitam a Terra - o Aqua e o Terra.

Os dois satélites observam a superfície inteira do planeta a cada um ou dois dias, para a coleta de dados.

A Nasa afirma que as informações coletadas pelos satélites com a ajuda do MODIS podem auxiliar na compreensão dos processos que ocorrem em terra, nos oceanos e na atmosfera.

De acordo com a agência, o MODIS tem um papel importante no desenvolvimento de um sistema de modelos capaz de prever mudanças globais de forma mais precisa, para a elaboração de políticas e decisões para a proteção do meio ambiente. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.