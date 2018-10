Fotos de atos em homenagem a Marielle Franco são expostas em metrô na França

As imagens feitas por um fotojornalista de manifestações e atos em homenagem à vereadora Marielle Franco e ao motorista Anderson Gomes, mortos no dia 14 de março quando voltavam de um evento no centro do Rio de Janeiro, estão em exposição na estação Pontchaillou do metrô de Rennes, na França.

O fotógrafo Guy Pichard e seu trabalho foram citados pelo Bom Dia Brésil, um site em francês sobre diversos assuntos relacionados ao Brasil. As fotos fazem parte da exposição Report’Images, organizada pelo Clube de Imprensa de Bretanha, no oeste da França, que conta com 104 imagens de 13 trabalhos de fotojornalistas. As obras ficarão expostas até o dia 28 de outubro em quatro estações de Rennes: Poterie, Fréville, République e Pontchaillou.

De acordo com informações do Bom Dia Brésil, Pichard cobriu parte das manifestações realizadas no dia seguinte à morte de Marielle quando estava no Rio de Janeiro, e registrou o sentimento de inconformismo de muitos brasileiros com a tragédia.

Ainda segundo o site, além da comoção desencadeada pela morte de Marielle - um crime que até hoje permanece sem respostas - as fotos contam a história de crianças que vivem em um aterro sanitário na Índia, de um resgate de imigrantes no Mar Mediterrâneo, entre outros.