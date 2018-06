Fotos gigantes de São Paulo em 360° A exposição é uma viagem à São Paulo do século passado. As fotos são assinadas pelo carioca Valério Vieira (1862-1941). Entre elas está uma panorâmica gigante tirada entre 1919 e 1922, impressa em tela e pintada a óleo sobre emulsão fotográfica. No MIS (Av. Europa, 158, Jardins) das 11 às 20 horas. Gratuito. Tel. 3088-0896.