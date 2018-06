Fracassa leilão do prédio da Bloch, no Rio Durou poucos minutos o leilão do prédio da Bloch Editores, no Rio, ontem à tarde. Diante do lance inicial, de R$ 40 milhões, ninguém se apresentou para arrematar o edifício, projetado por Oscar Niemeyer. Em pregão no ano passado, lance de R$ 28 milhões não foi aceito, por estar muito aquém do valor de avaliação do imóvel.