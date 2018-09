Fragata Niterói sofre alagamento e aderna no Cais da Base Naval do Rio

A Fragata Niterói (F-40) sofreu um alagamento e está adernada no cais da Base Naval do Rio de Janeiro, segundo informou no início da tarde deste sábado, 8, o site Poder Naval, especializado em notícias da Marinha.

Fragata Niterói (F-40) sofre alagamento e aderna no cais da Base Naval do Rio de Janeiro (BNRJ), Segundo apurado, o problema já esta sendo resolvido. “Aguardando maiores informações” https://t.co/bP0MVlv5zv pic.twitter.com/Oc9qG4fThp — Assuntos Militares (@AssuntoMilitar) 8 de setembro de 2018

Aparentemente, segundo o site, um problema no estado de conservação do casco teria permitido a entrada da água. A fragata, construída na Inglaterra, foi incorporada à frota brasileira em 1976.

A Marinha do Brasil, por meio do Comando em Chefe da Esquadra, confirmou neste sábado, em nota oficial, que durante a madrugada "ocorreu um alagamento na Fragata Niterói (F40), atracada na Base Naval do Rio de Janeiro, decorrente de avaria em rede de água salgada". A fragata chegou a adernar por conta do alagamento.

Ainda segundo a nota, "o incidente foi prontamente combatido pelo pessoal de serviço da fragata, com apoio de outros navios da Marinha atracados nas proximidades. A situação foi normalizada, estando o navio com suas condições normais de estabilidade. Não houve acidente de pessoal nem danos ao material."