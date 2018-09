Fragmentos de crânio são encontrados em meio aos escombros do Museu Nacional

RIO - Três fragmentos de crânio foram encontrados em meio aos escombros do incêndio que destruiu o Museu Nacional/UFRJ, na noite de domingo, 2, e madrugada de segunda-feira,3, despertando as esperanças de que se tratasse de Luzia, o fóssil mais antigo da América Latina, com cerca de 12 mil anos.

A assessoria do museu, no entanto, informou há pouco que não existe confirmação já que o material não foi ainda analisado e está cheio de fuligem. Além do mais, o museu tinha centenas das mais diversas coleções de fósseis humanos.

A assessoria informou ainda que o crânio de Luzia não estava em exposição - justamente porque era muito requisitado por pesquisadores --, mas tampouco estava protegido num cofre. O osso estava em uma caixa de metal que, não se sabe ainda, se resistiria ao fogo.