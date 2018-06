França abandona buscas pelas caixas-pretas do voo 447

Investigadores franceses informaram nesta quinta-feira, 20, que abandonaram as buscas pelas caixas-pretas do voo 447 do Airbus 330 da Air France. O avião caiu no Oceano Atlântico em 1º de junho deste ano, matando os 228 passageiros e tripulantes que transportava do Rio a Paris.

Veja também

Relatório da BEA sobre o acidente (em inglês)

Leia íntegra da entrevista com o diretor da Air France

Busca por caixa-preta vai durar mais 20 dias