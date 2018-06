França anuncia retomada de buscas por caixas-pretas do voo 447

PARIS - O governo francês anunciou nesta quinta-feira, 25 planos para uma quarta busca às caixas-pretas de um avião de passageiros da Air France que caiu há 18 meses no Oceano Atlântico, quando voava do Rio de Janeiro a Paris. Famílias de algumas das 228 pessoas que morreram no desastre do voo 447 pediram que a França não desista da busca às caixas-pretas - e de respostas sobre o que causou o acidente.

A ministra dos Transportes Nathalie Kosciusko-Morizet e o vice-ministro da pasta, Thierry Mariani, anunciaram os planos para as buscas, que deverão ter início em fevereiro de 2011. O comunicado dos dois afirma que "o melhor equipamento atualmente disponível" será usado.

O avião que fazia o voo 447 mergulhou no Atlântico em 1º de junho de 2009 (31 de maio, pelo horário de Brasília), durante uma enorme tempestade de raios, já bem distante da costa do Nordeste brasileiro. As três buscas anteriores não conseguiram encontrar as caixas-pretas.