França anunciará mortes em 3 semanas, diz ministro francês

Piloto viu clarão na rota do Voo 447, informa jornal espanhol

Ele afirmou ainda que não há evidências de que a causa do acidente com o avião Airbus da Air France tenha sido um ataque terrorista. "É possível. Nenhuma hipótese pode ser afastada, mas não há evidências", afirmou em entrevista coletiva na tarde desta quinta-feira, 4. Ele fez questão de ressaltar que o governo francês não está escondendo nenhuma informação e que o modelo do avião que desapareceu no Atlântico na segunda-feira, 1, é seguro, tanto que ele voltará para a França num Airbus.