França condena à prisão quadrilha de imigrantes brasileiros

Um tribunal francês condenou a até seis anos de prisão membros de uma quadrilha de brasileiros que ajudava imigrantes ilegais a cruzar fronteiras, falsificava passaportes e vistos. O grupo teria lucrado pelo menos 70 mil euros com a venda de documentos e serviços clandestinos para imigrantes ilegais. No Tribunal de Boulogne, na França, o Ministério Público local chegou a comentar que a quadrilha havia montado uma "verdadeira empresa" de falsificação de documentos. Os nomes dos condenados não foram divulgados por telefone à reportagem. A decisão do juiz foi tomada no final da semana passada. A rede começou a ser desfeita quando um motorista português foi interrogado em Calais, no norte da França. Ele conduzia em 2006 três brasileiros com documentos falsos até a Inglaterra. Dez pessoas acabaram sendo chamadas ao tribunal. O Ministério Público acabou indiciando seis brasileiros e um português. Alguns estão em prisão preventiva desde novembro do ano passado. Mas três suspeitos continuam foragidos. O chefe da quadrilha, segundo revelou o Ministério Público francês ao Estado, continua no Brasil. Segundo as investigações, a rede era vasta e bem organizada. A base da operação estava na região de Paris, mas a organização também ocorria a partir do Brasil. Uma sucursal em Londres também havia sido criada.