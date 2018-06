França e Brasil cobram Senegal O presidente da França, Nicolas Sarkozy, enviou o ministro da Cooperação, Alain Joyandet, a Dacar, no Senegal, para conversar sobre comunicações aéreas. "Existe um buraco negro. Isso não é normal", disse ontem, ao lado do presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva. Investigadores franceses relataram na semana passada que o voo 447 fracassou três vezes em fazer contato com Dacar. "Especialistas franceses, brasileiros e senegaleses vão descobrir o que pode ser feito."