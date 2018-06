França e Suíça enviam papéis do caso Alstom

A remessa atende a carta rogatória da Justiça brasileira, que conduz dois procedimentos sigilosos nos quais é citado o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado (TCE) Robson Marinho. Ele teria em Genebra conta que movimentou US$ 1 milhão. Marinho nega.

Os papéis são relativos a investigação desencadeada na França e serão encaminhados à 13.ª Vara da Fazenda Pública e à 6.ª Vara Criminal Federal em São Paulo. A juíza Maria Gabriela Spaolonzi decretou o sequestro de bens em nome de Marinho na Suíça. Ele tentou barrar o bloqueio com recurso à 12.ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça, mas perdeu.

A Alstom informou seguir "rígido código de ética". "A empresa colabora com as investigações e as suspeitas de irregularidades em contratos não foram comprovadas." O advogado de Marinho, Celso Vilardi, disse não ter conhecimento de nenhuma investigação criminal federal e só vai se manifestar quando for informado oficialmente.