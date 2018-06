França prometeu indenizar famílias das vítimas do voo, diz Lula

O presidente da França, Nicolas Sarkozy, prometeu nesta segunda-feira, 15, ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva em um almoço em Genebra que irá indenizar todas as famílias das vítimas do acidente com o Airbus da Air France. No entanto, uma porta-voz do Ministério dos Transportes francês, que pediu para não ser identificada, negou a informação do presidente brasileiro, dizendo à agência de notícias Associated Press que todas as indenizações seriam tratadas por meio da apólice de seguro da Air France.

"O presidente francês me garantiu que todas as famílias brasileiras e francesas serão indenizadas pelo governo dele (da França)", afirmou Lula. O presidente garantiu que Sarkozy está sendo "muito solidário para com os brasileiros". "Eu já tinha falado com ele duas vezes por telefone, mais recentemente. E vamos continuar trabalhando juntos", disse Lula.

