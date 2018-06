França retomará busca de caixa-preta do voo 447 em 2010

As buscas pela caixa-preta do Airbus 330 da Air France, que fazia a rota Rio de Janeiro-Paris em 31 de maio e caiu no Oceano Atlântico, matando as 228 pessoas a bordo, serão retomadas em 2010. A informação foi dada ontem, em Brasília, pelo representante da Agência de Investigações e Análises de Acidentes da França (BEA), Paul-Louis Arslanian.

Veja também

Investigação sobre voo 447 entra em nova fase, diz França

Relatório da BEA sobre o acidente (em inglês)

Especial: Passo a passo do voo 447