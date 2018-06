França retomará buscas de caixa-preta do voo 447, diz ministro

O ministro dos Transportes da França, Dominique Bussereau, afirmou nesta quarta-feira, 9, que o governo francês vai retomar até o fim desde mês a terceira fase de busca das caixas-pretas do voo do Airbus 330 da Air France, que caiu no Oceano Atlântico em 1º de junho passado. O avião fazia a rota Rio de Janeiro-Paris.

