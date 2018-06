França vai começar 2ª fase de buscas aos destroços do Airbus

Galeria de fotos: homenagem às vítimas

Bouillard disse que ainda há esperanças de encontrar a caixa-preta do Airbus e esta primeira fase de buscas deve durar até o dia 10 de julho. Sem as evidencias cruciais da caixa-preta, as conclusões da BEA serão baseadas nas mensagens automáticas enviadas pelo avião antes de perder contato, e nos destroços e corpos encontrados no mar.

Na segunda fase das buscas, robôs vão fazer a exploração do fundo do mar para tentar encontrar mais partes do avião. "Estamos delimitando uma nova zona de exploração", afirmou Bouillard. Para ele, seria importante encontrar destroços do avião na região onde as buscas estão concentradas para se ter certeza de que as equipes estão no caminho correto.

"O avião A330 é grande e podemos encontrar partes importantes", disse Bouillard durante entrevista coletiva. "A região é uma zona difícil, com relevo complicado, o que dificulta muito as buscas." Um minissubmarino deve ajudar as equipes que buscam os destroços da aeronave.

Um mês após o acidente, 51 corpos de vítimas foram encontrados no Oceano Atlântico. Dos corpos resgatados, 35 vítimas já foram identificadas, de acordo com as equipes brasileiras que coordenam as buscas. A Polícia Federal e a Defesa Civil de Pernambuco devem continuar os trabalhos até o fim das identificações dos corpos.

