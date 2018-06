Franca vai investir R$ 6 milhões em obras contra enchentes A Prefeitura de Franca, na região de Ribeirão Preto, vai investir R$ 6 milhões em obras viárias para conter as enchentes no canal do Córrego dos Bagres. A primeira etapa desse projeto, que consumiu cerca de R$ 1 milhão, foi executada no ano passado, mas não surtiu tanto efeito, pois as fortes chuvas de janeiro causaram inundações no final do leito do córrego. A licitação deverá ser concluída em 45 dias e a prefeitura que concluir as obras até setembro, antes de começar o período chuvoso novamente. Outras obras também contra as enchentes estão em andamento, num dos afluentes do córrego dos Bagres, perto do Pronto-Socorro, e irão consumir mais R$ 1,3 milhão. "Teremos que concluir as obras até a primeira quinzena de setembro, pois depois fica difícil", diz o secretário de Planejamento Urbano de Franca, Wilson Teixeira. "Este ano tivemos um período de chuva atípico." O prefeito da cidade, Sidnei Rocha (PSDB), anunciou o investimento anteontem (19) e as obras no Córrego dos Bagres incluem as conjunções deste com os córregos Cubatão e Espraiado. Segundo Teixeira, o Córregos dos Bagres será alargado de 8 para 15 metros e sua profundidade será aumentada de 4 para 6,5 metros. A intenção é dobrar a vazão da água. Uma nova ponte, no Residencial Amazonas, já está pronta desde o ano passado, mas agora a prefeitura irá construir as alças de acesso, aterrar e prolongar as avenidas das proximidades. Todos os recursos são da própria prefeitura.