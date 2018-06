Francês desaparece na Serra da Mantiqueira, na divisa entre SP e MG

Bombeiros de Minas Gerais e São Paulo, com a ajuda de voluntários, helicópteros e até drones tentam localizar o esportista francês Gilbert Eric Welterlin, de 53 anos, que desapareceu no Pico dos Marins, na Serra da Mantiqueira, entre os municípios de Delfim Moreira, em Minas Gerais, e Piquete, em São Paulo.

Casado com uma brasileira, juíza do trabalho em Itajubá, em Minas, ele pratica corridas de montanhas e sumiu após sair para treinar na manhã de segunda-feira, 16. Acostumar a participar de competições do tipo fora do Brasil, seu carro foi localizado na base do pico, de onde ele teria partido correndo como de costume.

Até as 16h30 desta sexta-feira, 20, porém, não haviam sido achados outros sinais na região da presença do francês, que vive no Brasil há três anos. As buscas por terra contam com mais de 70 homens acompanhados de cães farejadores, mas devem ser interrompidas à noite.

O esportista estava apenas com equipamentos mínimos de sobrevivência - jaqueta impermeável, cobertor de emergência e head-lamp (dispositivo de luz na cabeça).