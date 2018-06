Franceses dizem estar longe das causas da queda do voo 447

Os investigadores da queda do Airbus A330, que fazia a rota Rio-Paris da Air France, estão longe de determinar as causas do acidente, declarou nesta quinta-feira o BEA, órgão francês que investiga a tragédia. "Nós estamos bem longe de determinar as causas do acidente", afirmou Alain Bouillard, chefe das investigações, durante entrevista coletiva. Alain Bouillard apresentou o primeiro relatório sobre o acidente com o avião da Air France que fazia o voo 447 e caiu no oceano Atlântico depois de decolar no dia 31 de maio do Rio de Janeiro, causando a morte de 228 pessoas.

Veja também

Leia íntegra da entrevista com o diretor da Air France

Relatório da BEA sobre o acidente (em inglês)

Busca por caixa-preta vai durar mais 20 dias