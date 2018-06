Parlamentares franceses estiveram terça-feira no Senado e afirmaram que seu país está "ansioso e aflito" com a "demora" do Brasil em anunciar o vencedor da disputa para fornecer 36 caças à FAB. O Rafale, da francesa Dassault, concorre com o F-18, da norte-americana Boeing, e com o Gripen, da sueca Saab. "Gostaríamos de saber qual o posicionamento do Senado", afirmou o senador francês Bernard Angels.