'Fraude' da Anac contribuiu para acidente da TAM, diz juíza

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) virou alvo das investigações sobre o acidente com o vôo 3054 da TAM, que deixou 199 pessoas mortas no dia 17 de julho. Depois da aprovação, na CPI do Apagão, do pedido de quebra de sigilo da diretora Denise Abreu e do Ministério Público afirmar que vai apurar irregularidades na agência, uma desembargadora ligou o acidente da TAM a possíveis fraudes na Anac. Diretora da Anac diz que quebra de sigilo é retaliação política MPF apura uso de norma sem validade por agência Todas as notícias sobre a crise aérea Especial sobre a crise aérea Segundo reportagem do Estado desta quarta-feira, 22, a presidente do Tribunal Regional Federal da 3ª Região (São Paulo e Mato Grosso do Sul), desembargadora Marli Ferreira, ligou o acidente do Airbus da TAM ao fato de a Anac ter apresentado documentação à Justiça que embasou a decisão de liberar o Aeroporto de Congonhas para grandes aeronaves. "O tribunal foi fraudado na sua obrigação constitucional de dizer o Direito de forma reta, justa, moral e eqüitativa para o cidadão. E o resultado são 200 mortes e o nosso choro, não como juízes, mas como cidadãos, que se faz ecoar por todo esse País pela falta de responsabilidade administrativa desses administradores que desservem a nação", disse a presidente do TRF. Na terça, a CPI do Apagão Aéreo aprovou o pedido de quebra de sigilo bancário, telefônico e fiscal da diretora da agência, Denise Abreu, e de outros ex-diretores da Anac e da Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero). Em 22 de fevereiro, Denise Abreu, levou à desembargadora Cecília Marcondes uma norma que proibia pouso de aviões com reverso inoperante em pistas molhadas como a garantia de que as operações seriam seguras. Na CPI do Apagão Aéreo, no entanto, Denise disse que o papel não tinha validade de norma. "Ela se contradiz a cada instante, mente para nós e mentiu para a juíza quando apresentou um documento que a induziu a liberar o aeroporto de Congonhas", afirmou o relator da CPI, senador Demóstenes Torres (DEM-GO), justificando o pedido de quebra de sigilo de Denise. Norma Segundo Marli, a apresentação da norma da Anac à desembargadora "foi uma atitude absolutamente impensada, uma atitude ilegal, que abusou do poder de regulamentar, abusou do Poder Judiciário e se vestiu de inconstitucionalidade". "A desembargadora Cecília Marcondes agiu acertadamente e eu agiria da mesma forma (se lhe fosse apresentada a documentação)", prosseguiu a presidente do tribunal. "A decisão foi dada com base em documento da Anac e da Infraero, que dava como absolutamente adequada aquela pista", continuou. A magistrada defendeu uma rediscussão do papel das agências reguladoras, "na mão de administradores que não têm sensibilidade de tratar a coisa pública com seriedade". Mas ressaltou que existem "vários entraves de ordem legal" para isso e caberia ao Legislativo e Executivo apresentarem mudanças nas regras de escolha de diretores ou nas atribuições dessas agências. Ele disse que cabe ao Ministério Público "apurar a responsabilidade penal" da Anac e sua direção no caso. Investigação do MP Na terça-feira, a procuradora da República Fernanda Taubemblat afirmou que vai pedir a abertura de duas ações para investigar a utilização - pela Anac - de documento sem validade legal na guerra judicial para reabertura do Aeroporto de Congonhas. Uma investigará crime de falsidade ideológica e será dirigida à área criminal do Ministério Público Federal. A outra será de improbidade administrativa, para apurar se houve desleixo por parte dos responsáveis pelo recurso da Anac. As duas representações serão distribuídas a outros dois procuradores, cujos nomes não foram definidos ainda. Quem é quem na quebra de sigilo Sandra Carvalho: ex-gerente regional. Mulher de Carlos Carvalho, sócio da Aeromídia, investigado por supostas irregularidades na Infraero; Denise Abreu: diretora da Anac. Suspeita da fazer lobby para favorecer empresário em Ribeirão Preto e de ter usado uma norma não-oficial para liberar a pista principal do Aeroporto de Congonhas; Roberto Spinelli: funcionário da Infraero no Aeroporto Internacional de Cumbica, em Guarulhos. Suspeito de fazer contrato superfaturado com a empresa FS3 de mídia; Eleuza Teresinha Lores: ex-diretora de Engenharia da Infraero. É alvo de ação do Ministério Público por causa de suspeitas de irregularidades em licitação. Deixou o cargo na semana passada; José Wellington Moura: ex-diretor comercial. Afastado em maio por recomendação da CGU. Suspeito de irregularidade em compra de programa de computador; Eurico José Bernardo Loyo: ex-assessor de Engenharia do então presidente da Infraero Carlos Wilson. Ainda trabalha na empresa, em Recife; Adenauer Figueira: ex-diretor financeiro da Infraero. Afastado no início do ano após denúncias de irregularidades notificadas pela CGU; Marco Antônio de Oliveira: ex-diretor administrativo. Deixou o cargo semana passada. Disse em festa em março que seria presidente da Infraero; Josefina de Oliveira Pinha: ex-chefe da Procuradoria Jurídica. Suspeita de atos que contribuíram para superfaturamento de obra em Congonhas.