FREI CANECA: mistura feliz Receita: tem um ótimo cinema, dois teatros e uma alameda de serviços. Ingredientes: um empório vende bebidas e comidinhas do mundo todo O Shopping Frei Caneca tem como principal ponto forte a sua estrutura para atrações culturais: além das nove salas de cinema do Unibanco Arteplex, há dois teatros, o Nair Belo e o Frei Caneca. Mas quem decide percorrer o local com mais calma pode ter outras boas surpresas - como descobrir um empório com produtos importados, uma alameda de serviços completa no subsolo e lojas de moda infantil. O estabelecimento tem a cara do público que gosta de frequentar a região da Paulista e imediações em busca de opções de lazer - e que lota o terceiro andar do espaço, onde fica o cinema, nos fins de semana. Para chegar às salas, o visitante percorre um corredor cujas paredes sempre abrigam exposições de fotos de arte. A loja do Instituto Moreira Salles, ao lado da bilheteria, vende fotografias, telas e outras peças produzidas por artistas. A praça de alimentação do shopping tem música ao vivo de segunda a sexta, das 19h às 21h. Se você preferir um ambiente exclusivo, vá ao restaurantes no Espaço Gourmet. Fundação: 8/5/2001 Área: 67.922m2 Lojas: 140 Salas de cinema: 9 Vagas: 1.350 Estacionamento: R$ 5 (2 horas) R. Frei Caneca, 569, Consolação, 3472-2000. 10h/22h (dom. e fer., 14h/20h). www.freicanecashopping.com.br Caminhos tortos Se estiver atrasado para o cinema, você vai se estressar. Às vezes é preciso mudar de elevador, pois nem todos levam a qualquer andar. Placas avisam que é melhor se locomover pelas escadas rolantes. Achá-las, porém, não é uma tarefa das mais fáceis. Despensa completa Vinhos, cervejas, queijos e outros produtos do mundo inteiro podem ser encontrados no Empório do Frei Caneca, que costuma fazer promoções esporádicas. Roupa de cinéfilo A loja Nonsense tem camisetas com estampas de cinema, como Audrey Tautou vivendo a personagem Amélie Poulain. Para os meninos, há Al Pacino em versão gângster.