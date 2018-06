Freira morre após incêndio em convento em Belo Horizonte

SÃO PAULO - Uma freira de 82 anos morreu em um incêndio no Convento São Francisco, em Belo Horizonte, na manhã desta quarta-feira, 23. O Corpo de Bombeiros confirmou que o fogo atingiu diversos quartos da casa, onde ficam mais de 50 freiras.

A corporação atende a ocorrência e não havia mais informações por volta das 8 horas. Também estão no local ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A causa do incêndio não foi divulgada.