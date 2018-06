Frente fria aumenta as nuvens e traz chuva à capital paulista

Uma frente fria que avança pelo oceano, próximo ao litoral de São Paulo, provoca aumento de nuvens na capital paulista nesta segunda-feira, 8. O sol aparece pela manhã em todas as regiões do Estado, mas à tarde acontecem pancadas de chuva. A máxima pode chegar aos 31 graus na capital e aos 26 graus no litoral norte. Na terça e na quarta-feira, o sol volta a brilhar mais forte em todas as regiões do Estado, com chuva à tarde apenas no sul paulista. Na quinta-feira, 11, há previsão de chuva também no oeste, mas praias e na Grande São Paulo. A máxima chega aos 32 graus na quarta e na quinta, véspera de feriado prolongado, mas não deve passar dos 30 graus na terça-feira. País Uma frente fria deixa o tempo chuvoso com temperatura baixa no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. O dia vai ser de sol e calor com pancadas de chuva à tarde no Paraná, em São Paulo, no centro-sul do Rio de Janeiro, no sul e na zona da mata de Minas, no Triângulo Mineiro e em quase todas as regiões do Centro-Oeste e do Norte, Tempo firme, com sol, calor e sem chuvas nas demais áreas do Sudeste, no centro-norte de Goiás, no Distrito Federal e no Tocantins. No litoral, da Bahia a Pernambuco, sol aparece entre nuvens e podem ocorrer pancadas passageiras.