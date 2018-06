Frente fria causa chuva no Sul do País; sol aparece no Sudeste

A região Sul do País mantém nesta terça-feira, 23, condições favoráveis para chuva, em razão de uma frente fria sobre o Rio Grande do Sul, centro-sul e oeste de Santa Catarina e sudoeste do Paraná. Devem ocorrer pancadas de chuva nas demais áreas de Santa Catarina e no leste do Paraná, no período da tarde.

Pancadas de chuva também podem ocorrer no centro-sul de Mato Grosso do Sul. Na região Norte o calor e a umidade pode causa chuva de forma isolada, sendo que no norte da região as pancadas ocorrem devido à presença da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), principalmente entre o Amapá e Roraima.

Sol entre poucas nuvens em grande parte do Tocantins, Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. O tempo estará instável no litoral leste do Nordeste, com chuvas mais significativas entre o centro-leste do Rio Grande do Norte, da Paraíba e de Pernambuco.