Frente fria chega a SP e temperatura cai durante o feriado Uma frente fria avança para São Paulo e a partir da tarde desta quarta-feira, 4, provoca chuva em todas as regiões do Estado. Pode chover forte e a máxima chega aos 30 graus na capital, aos 33 em Santos e deve chegar aos 35 graus em Ribeirão Preto. Entre quinta-feira, 5, e sábado, 7, a frente fria se afasta, mas deixa o céu com muitas nuvens na capital, no litoral e no sul e no oeste paulista. O sol aparece e a previsão é de chuva no período da tarde. A temperatura, entretanto, diminui um pouco e não deve passar dos 28 graus na sexta e no sábado. No domingo, outra frente fria chega ao Estado, aumentando mais uma vez o risco de pancadas de chuva em São Paulo. País O forte calor deste início de outono tem incomodado muita gente, até regiões altas, como o sul de Minas Gerais, estão registrando temperaturas altas, acima de 30 graus. Apesar da passagem de duas frentes frias até o começo da próxima semana, pouca coisa do ar polar desses sistemas vai conseguir entrar no interior do País, mas o aumento de nuvens e a chuva vão ajudar a diminuir a temperatura. Nesta quarta, a máxima deve chegar aos 38 graus em Cuiabá, aos 35 graus em Campo Grande e Vitória e aos 37 graus no Rio de Janeiro. A região Sul tem temperaturas um pouco mais baixas: Curitiba tem máxima de 30 graus, Florianópolis de 31 e Porto Alegre de 25 graus.