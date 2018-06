Frente fria chega ao Sudeste e derruba temperaturas

SÃO PAULO - A frente fria que derrubou as temperaturas na Região Sul do País avança para o Sudeste, causando um aumento de nebulosidade e chuva no Rio de Janeiro, no sul do Espírito Santo e no leste de São Paulo, de acordo com o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (Cptec).

A temperatura máxima em São Paulo não deve ultrapassar os 19ºC, e a mínima, 12ºC. No Rio de Janeiro, a temperatura máxima pode atingir os 25ºC, e a mínima, 16ºC.

As temperaturas também estarão baixas no centro-sul do Brasil. Poderá haver chuviscos entre as serras gaúcha e catarinense, e haverá possibilidade de neve nessas regiões. Haverá muita nebulosidade nas demais áreas do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e na faixa sul e leste do Paraná. O tempo ficará instável no litoral gaúcho, onde pode ventar forte.

Também haverá aumento de nuvens e chances de chuva isolada no sudeste de Minas Gerais. Pancadas também são esperadas na faixa norte da Região Norte. O tempo fica instável entre o litoral de Pernambuco e o Recôncavo Baiano. Nas demais áreas do País, o dia será de sol.