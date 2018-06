Frente fria chega na sexta e acaba com estiagem no Paraná A seca que toma conta do Paraná pode diminuir nesta sexta-feira, 28, com a chegada de uma frente fria e a expectativa de que as chuvas, que foram fracas e moderadas nesta quinta, sobretudo nas regiões oeste e centro-sul, ganhem força e se estendam para todo o Estado. No entanto, a previsão do Instituto Tecnológico Simepar, é de que ela não dure muito tempo. No domingo, já deve ter passado, sendo substituída pelo frio. Nesta quinta-feira, 27, a temperatura em Curitiba chegou a 26,4 graus, abaixo dos 27,6 graus do dia anterior, quando foi quebrado o recorde do mês de julho, mas ainda bastante acima dos 19 graus médios para este mês. Na tentativa de evitar ou pelo menos protelar o racionamento de água em Curitiba, cinco comportas de represas particulares estão sendo abertas em Piraquara, onde estão os reservatórios que abastecem a capital. Juntas elas somam 1,5 milhão de metros cúbicos de água, aumentando em 5% a capacidade atual de abastecimento.