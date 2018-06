Frente fria chega no domingo e derruba a temperatura na 2ª

Uma grande massa de ar seco e quente predomina sobre São Paulo nesta sexta-feira, 14, quando a máxima pode chegar aos 30 graus na capital paulista. A previsão é de sol forte e calor em todas as áreas paulistas, inclusive na capital. A umidade relativa do ar fica entre 20% e 35% em todas as áreas à tarde, mas em algumas áreas pode ficar abaixo dos 20%. No domingo, uma nova frente fria chega a São Paulo e deixa o dia nublado e com chuva fraca desde cedo no litoral sul e na Baixada Santista e, no fim do dia, na região metropolitana. A frente fria aumenta a umidade na capital, mas deixa quase todo o Estado sem chuva. A máxima chega aos 31 graus no sábado e despenca para 22 graus na segunda-feira, 17. Os termômetros estão chegando perto dos 40 graus em muitas áreas do Centro-Oeste, do sul do Pará, do Tocantins, do interior do Maranhão e do Piauí. Setembro e outubro são dois meses quentes nesta parte do Brasil. O fim de semana ainda será da seca e do calor na maior parte do País. Uma massa de ar seco predomina sobre o País. Por isso, o sol aparece forte e a previsão é de bastante calor em quase todas as áreas do Brasil. A umidade que vem do oceano mantém um pouco mais de nuvens nas regiões dos Vales dos rios Doce e Jequitinhonha, em Minas Gerais. Sol com pancadas rápidas de chuva no litoral leste nordestino, no Agreste e no litoral do Espírito Santo. Sol com pancadas de chuva na maior parte do Norte, com exceção do Tocantins, de Rondônia e do centro-sul e do leste do Pará. Uma frente fria deixa o tempo chuvoso na fronteira com o Uruguai e causa chuva à tarde no restante do Rio Grande do Sul.