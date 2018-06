Frente fria começa a perder força, mas frio continua A massa de ar seco polar que está sobre a região sul centro-sul do País, e causou a queda na temperatura nas últimas noites, começa a perder força, mas ainda deixa o tempo frio e aberto na grande área que vai desde o Rio Grande do Sul até o centro-sul de Goiás. A instabilidade já está mais fraca e o sol predomina hoje no Rio de Janeiro, onde as chuvas causaram estragos no fim de semana. Em São Paulo, o dia também terá bastante sol. "Já dá para sentir um calorzinho", disse a meteorologista Josélia Pegorim, da Climatempo. O tempo continua bem aberto também nas outras áreas do Centro-Oeste e na maior parte de Minas Gerais e das regiões Nordeste e Norte. Uma frente fria está no sul da Bahia e o tempo segue fechado e sujeito a chuva na região e no norte do Espírito Santo. A umidade também persiste sobre as demais regiões capixabas e sobre o nordeste de Minas Gerais. A alta umidade causa a formação de nuvens ao longo do dia no leste nordestino e no extremo norte do Brasil. Baixa umidade A Defesa Civil alertou para a baixa umidade relativa do ar, que poderá ficar abaixo de 15 %, nesta quarta-feira, 23, e na quinta, 24, em seis estados brasileiros. O alerta é para as regiões do centro-norte do Paraná, em boa parte de São Paulo, no Triângulo Mineiro e no centro-sul de Goiás. Nas regiões centro, oeste e sul do Mato Grosso e no Mato Grosso do Sul, o alerta abrange o período de quarta a sexta-feira.