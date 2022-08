Frente fria derruba as temperaturas em áreas de quatro regiões do país

O sábado, 27, vem sendo um dia quente em grande parte dos estados de Santa Catarina e Paraná. Mas a situação deve mudar em breve: trata-se do efeito da condição pré-frontal, marcada por ventos quentes antes da chegada de uma frente fria. Ela vem do Uruguai e atinge a região Sul ainda no sábado, causando queda nas temperaturas também em áreas do Sudeste, Centro-Oeste e Norte nos próximos dias.

No domingo, a massa de ar frio deve trazer chuvas intensas, geadas e até a chance de neve nos pontos mais altos do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Já na segunda-feira, 29, a temperatura mínima nas serras gaúcha e catarinense podem chegar a -4ºC, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que emitiu aviso de risco de vendaval para os dois estados. Para o aviso, o instituto considera a possibilidade de ventos entre 60 km/h e 100 km/h, com risco de queda de árvores, destelhamento de casas e danos em plantações e construções.

Nesses casos, a orientação do Inmet é não buscar abrigo debaixo de árvores para evitar ser atingido por descargas elétricas ou queda da árvore, permanecer abrigado em um lugar seguro e não estacionar veículos perto de torres de transmissão e outdoors. Além disso, o órgão recomenda que mais informações sejam obtidas junto à Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros de cada estado. Segundo a Defesa Civil de Santa Catarina, no dia 29 há risco moderado para ocorrências associadas ao frio intenso, como problemas de saúde, especialmente de pessoas vulneráveis, e congelamento de pistas.

As temperaturas na região Sudeste, Mato Grosso do Sul, Rondônia e partes do Mato Grosso e do Acre também devem ver as temperaturas caírem até terça-feira. Na quarta, a frente fria começa a perder força, o que deve permitir a volta do tempo mais ameno.

O Climatempo também alerta para a chance de chuvas intensas em áreas de São Paulo e do Rio de Janeiro, que podem causar enchentes e alagamentos. Ventos de 50 km/h a 70 km/h devem ser sentidos entre domingo e segunda-feira, assim como a chegada da chuva no litoral paulista.

No Rio de Janeiro, as chuvas devem se concentrar na segunda-feira, principalmente na Costa Verde (faixa que vai até o norte do litoral de São Paulo) e na região serrana do estado. No mesmo dia, o Espírito Santo, que vem tendo dias nublados, também sente o aumento do ar frio.