Frente fria derruba temperatura e provoca chuva Uma frente fria avança pelo Sudeste e o Centro-Oeste do Brasil aumentando a nebulosidade e provocando chuva em São Paulo e em Mato Grosso do Sul. Segundo a Climatempo, um ciclone extratropical associado a frente fria força o mar a subir na costa Sul do país e há previsão de ressaca, com ondas por volta de 3 metros. O ar frio, de origem polar, que acompanha a frente fria é forte e derruba a temperatura no Sul. No domingo, a onda de frio avança também pelo Sudeste e Centro-Oeste e o dia vai ser frio. Domingo, o mar sobe também na costa do Sudeste, com altura das ondas chegando a 3 metros. No Norte do Brasil, nuvens carregadas cobrem o leste de Roraima e provocam pancadas de chuva. No interior do Nordeste a grande massa de ar seco ainda predomina. São Paulo A esperada chuva começou a cair em praticamente toda a cidade de São Paulo no início da madrugada deste sábado, após muitos dias de estiagem. Por volta das 4h45 a chuva ganhou um pouco mais de intensidade e, na zona norte, os termômetros de rua que chegaram a registrar 25 graus às 23 horas de sexta-feira, marcavam 19 graus, embora a sensação de frio fosse maior. O fim de semana será de temperaturas baixas na capital paulista. A temperatura máxima que chegou a 29 graus na sexta-feira, cai para 22 graus no sábado e para 14 graus, domingo. A semana começa com bastante frio. A mudança no tempo deve resolver o problema da baixa umidade relativa do ar. De acordo com o Centro de Previsão do Tempo do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) as temperaturas vão cair drasticamente neste fim de semana em todo Estado. Em Campos do Jordão, Serra da Mantiqueira, as mínimas devem variar de 2 a 7 graus e as máximas não passam de 14 graus.