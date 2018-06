Frente fria derruba temperaturas no Sudeste e Sul

Nesta quinta-feira, 23, a frente fria chega ao estado de São Paulo, com muita nebulosidade, pancadas fortes e trovoadas entre o sul, centro e sudoeste paulistas; além do centro-norte de Mato Grosso do Sul, sudoeste e sul de Mato Grosso e Rondônia. As previsões foram fornecidas pelo Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (Cptec), do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).

A massa de ar frio associada com esta frente fria causa geada entre a Argentina, o Uruguai, o estado do Rio Grande do Sul e a serra catarinense. As temperaturas mínimas estarão baixas em grande parte do sul e sudoeste do Paraná, e centro-sul de Mato Grosso do Sul.

O litorais gaúcho e catarinense serão atingidos por ventos. Pancadas de chuva ocorrem por conta do calor e umidade entre o Amazonas e centro-norte do PA; no Amapá e em Roraima, assim como no centro-norte do Maranhão.

Tempo instável entre o litoral potiguar e o estado sergipano. Predomínio de sol entre centro-norte de Goiás, o Distrito Federal, e em Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Tocantins, centro-oeste baiano e nordeste e leste de mato-grossense.

Expectativa de umidade relativa abaixo dos 30% entre o nordeste do centro-oeste, centro-oeste mineiro e baiano, além dos estados de Tocantins e o sul do Pará. Possibilidade de pancadas de chuva no Vale do Paraíba (SP) a partir da tarde, principalmente no Alto Vale.