Frente fria deve deixar tempo aberto por 5 dias A passagem de uma frente fria no litoral sul do Estado de Santa Catarina deve garantir de quatro a cinco dias de tempo firme com pouca ou nenhuma chuva na região do Vale do Itajaí, onde estão as cidades mais afetadas pela tragédia. Mesmo sendo de baixa intensidade, a chegada da frente fria fez o Centro de Informações de Recursos Ambientais de Hidrometeorologia de Santa Catarina (Ciram) emitir um alerta máximo na madrugada de ontem, com a previsão de chuvas e trovoadas nas áreas das enchentes, por causa do choque entre o calor produzido ao longo do dia e a massa de ar frio. No meio da tarde, o Ciram rebaixou o alerta: a frente fria passou pelo litoral, não provocou as pancadas e ainda dissipou a massa de alta pressão estacionada no litoral catarinense - a principal responsável pelas chuvas constantes. "A frente fria já está no mar e com a chegada de uma massa de ar mais seca o tempo deve se estabilizar. Se tiver chuva, será por causa do calor do fim da primavera", disse o meteorologista Marcelo Martins, do Ciram. "O alerta foi mantido porque o solo ainda está úmido e há a condição de deslizamentos", explicou. Ontem os rios do Vale do Itajaí chegaram aos níveis mais baixos desde o início dos temporais, há dez dias. André Madeira, do Climatempo, previa ainda chuva até a madrugada de hoje. "Pode causar problemas não pela intensidade, mas por cair em uma área em que a situação continua crítica." Segundo o meteorologista, o "tempo bem firme, com sol e pouca chuva, deve ir até o início da próxima semana."