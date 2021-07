Frente fria deve provocar virada no tempo em Estados do Sul, Sudeste e Centro-Oeste, alerta Inmet

Alerta do Instituto Nacional de Meteorologia, o Inmet, prevê ondas de frio para as regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste do País, além de um novo episódio de friagem no sudeste e sudoeste da Amazônia Legal. A queda das temperaturas deve começar ainda na noite deste sábado, 17, em especial na região Sul.

Já entre o final da madrugada e o início da manhã de domingo, 18, quando a massa polar deve avançar para as demais regiões do país, a formação de geada deverá ser mais ampla no interior do Rio Grande do Sul, bem como no oeste de Santa Catarina e no sudoeste e sul do Paraná.

Na terça-feira, 20, a previsão é que a geada chegue ao estado de São Paulo e também ao sul de Minas Gerais. Poderá ocorrer neve pontual nas áreas de serra do norte do Rio Grande do Sul na madrugada do domingo. Também há previsão de ventos intensos, acima dos 70 km/h, no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina.