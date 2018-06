Frente fria muda o tempo em São Paulo no fim de semana O sol ainda aparece em São Paulo nesta quinta-feira, 17. Mas, no fim de semana está prevista a chegada de uma frente fria mais forte vinda do Sul do País que deverá provocar pancadas de chuva em todo o Estado. Na capital e no litoral, porém, a umidade do ar já está bem melhor nesta quinta com o aumento da nebulosidade, de acordo com previsão da agência Climatempo. Enquanto na quarta, às 14 horas, foi registrada uma umidade de 24% no Aeroporto de Congonhas, na zona sul, nesta quinta, no mesmo horário, a umidade chegou a 83%. Com esse aumento, pode chover fraco no fim da tarde. No litoral sul, já chove fraco desde o início desta tarde. E a temperatura, que chegou aos 31 graus na tarde de quarta na capital, o recorde do inverno, é bem mais amena nesta quinta. Às 14 horas, foram registrados 20 graus na região do Campo de Marte, na zona norte da capital. Na sexta-feira, 18, o sol continua com temperaturas entre 15 e 27 graus e no fim de semana deve cair um pouco, ficando entre 14 e 23 graus no sábado, 19. "No fim de semana muda tudo. A chegada de nuvens do Paraná vai se juntar ao ar polar do Rio Grande do Sul, afastando o calor forte das últimas duas semanas", segundo a meteorologista Josélia Pegorin, da Climatempo.