Frente fria muda o tempo no interior do País

Uma frente fria trazendo ventos atuará sobre o Sudeste e Centro-Oeste do Brasil nesta terça-feira, 6, deixando o tempo chuvoso na faixa que vai do leste do Paraná, de São Paulo, no Rio, no Espírito Santo e no leste de Minas, segundo o Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC).

Na faixa leste da Região Sudeste há chances de acumulados significativos de chuva em algumas localidades. O avanço do ar frio na retaguarda da frente fria deixará o dia com muita nebulosidade e chuvas fracas e isoladas entre o nordeste do Rio Grande do Sul, centro-leste de Santa Catarina, do Paraná, sul, centro e norte de São Paulo, Triângulo Mineiro e sul de Minas, sul de Goiás, centro de Mato Grosso e no centro-sul de Roraima.

Áreas de instabilidade deixarão o dia com muitas nuvens e pancadas de chuva nas demais áreas de Minas, centro-norte de Goiás, Distrito Federal, centro-norte de Mato Grosso, norte de Rondônia, Amazonas, Pará, Roraima, Amapá, Tocantins, oeste e sul do Maranhão, sul do Piauí, oeste e sul da Bahia.

Há chances de chuva localmente forte nestas áreas. O dia será de sol entre poucas nuvens em grande parte do Rio Grande do Sul, centro-oeste de Santa Catarina, do Paraná, no Mato Grosso do Sul e sul de Mato Grosso. No Nordeste do país haverá variação de nuvens e pancadas de chuva isoladas. O dia estará ventoso na faixa litorânea entre o Sul e Sudeste do país.