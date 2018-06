Frente fria no Sul provocará chuvas em várias regiões

Uma frente fria atinge o Sul do Brasil nesta segunda-feira, 15, provocando períodos de chuva ao longo do dia no Rio Grande do Sul e ventos fortes em pontos do litoral gaúcho.

Nas demais áreas do Brasil, haverá condição de pancadas de chuva, mais fortes em Santa Catarina e Paraná, bem como no centro-sul e oeste de São Paulo, além das regiões Centro-Oeste e Norte, o oeste da Bahia, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba.

No centro-leste do Rio e em Roraima haverá sol entre nuvens, segundo informações do Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC).