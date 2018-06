Frente fria provoca chuva e primeira friagem do ano no País

SÃO PAULO - Nesta sexta-feira, 23, uma frente fria e uma massa de ar continental vão causar a primeira friagem do ano com queda de temperatura entre o sul de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, região sul do Brasil e sul de São Paulo, de acordo com o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC) do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE). Friagem é o fenômeno que ocorre, segundo os meteorologistas, quando o ar frio atinge áreas do Centro-Oeste e Norte do País.

Haverá chuva intensa em áreas do Mato Grosso do Sul, do Paraná e de São Paulo. No decorrer do dia, o deslocamento desta frente fria deve provocar chuvas fortes em áreas do sul, sudoeste e oeste de Mato Grosso, Rondônia e Acre. Nas serras gaúchas e catarinenses, a mínima pode ir de 0ºC a 4ºC.

Nesta sexta-feira haverá tempo nublado com condição para pancada de chuva em grande parte do Vale do Paraíba, da Serra da Mantiqueira e do Litoral Norte. No decorrer da tarde a instabilidade aumentará entre a Serra e o Vale, com pancadas de chuva forte, por causa da aproximação de uma frente fria. As temperaturas máximas vão cair.

São Paulo. Na capital, a pior chuva deve ocorrer nesta sexta. A previsão é de mínima de 18ºC e máxima de 21ºC. Já no sábado a previsão é de temperatura máxima de 25ºC e mínima de 16ºC.

No sábado e no domingo, aparece o sol e há chance de geada no centro-leste do Paraná, exceto no litoral. No sábado, o dia será nublado com período de chuvas no centro de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul e no litoral entre Rio e São Paulo, incluindo capitais.

No domingo, a temperatura vai diminuir no sudeste e leste de Minas Gerais, em algumas cidades do Espírito Santo e no sul do Rio de Janeiro. A chuva vai se reforçar no noroeste do Rio Grande do Sul, oeste de Santa Catarina, boa parte do Paraná e sul de São Paulo. Há chance de geada em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul.

O dia terá muitas nuvens e pancadas de chuva forte entre o sul de São Paulo e o Norte do Paraná, a qualquer hora do dia. Na capital de São Paulo,o dia será nublado e pode chover em forma de pancada à tarde.