Frente fria provoca chuva em boa parte do País nesta sexta

Uma frente fria provocará pancadas de chuva nesta sexta-feira, 6, em grande parte do País, localmente forte no Rio Grande do Sul, segundo o Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (Cptec). Na extensa faixa que vai de Santa Catarina ao norte do País as pancadas de chuva poderão ser acompanhadas por descargas elétricas devido ao calor e à umidade.

O sol ficará encoberto no centro-leste de Minas Gerais, no Rio de Janeiro, em parte do Espírito Santo e da região Nordeste. Em pontos do litoral da região Sul e do Rio haverá chance de vento forte. As temperaturas estarão amenas no extremo sul do Estado gaúcho.

Na capital paulista o dia começou com céu parcialmente nublado e com chuviscos em pontos isolados, mas o sol deve aparecer ainda pela manhã. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), ao longo do dia a nebulosidade aumenta e entre a tarde e início da noite são esperadas novas pancadas de chuva, provocadas por áreas de instabilidade alimentadas pelo forte aquecimento. As temperaturas estarão em rápida elevação e as máximas alcançam os 32ºC no período da tarde.

Nos próximos dias, esse quadro não muda muito. As temperaturas superam facilmente os 30ºC e a partir da tarde ocorrem pancadas de chuva que variam de intensidade entre moderada a forte. Uma frente fria continua atuando no Sul do País e chega a São Paulo entre o domingo e a segunda-feira, amenizando o forte calor dos últimos dias.