Frente fria provoca temporais no sul do país nesta quarta

SÃO PAULO - Uma frente fria provoca chuva em boa parte do país e pode causar temporais na região sul nesta quarta-feira, 26, segundo previsão do Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC).

O dia será com pancadas de chuva na Região Norte, no Mato Grosso, em Goiás, e norte de São Paulo, no sul e oeste de Minas e no Rio. Pancadas de chuva mais intensa podem ocorrer nas capitais de São Paulo, principalmente no período da manhã e, do Rio no período da tarde.

No sul e centro-leste do Rio Grande do Sul, sudeste de Santa Catarina, e na faixa que entre o Espírito Santo e a Bahia o dia será de muitas nuvens e chuvas. No oeste da Bahia, sul do Maranhão e do Piauí, norte do Rio e sul do Espírito Santo as chances de pancadas de chuva serão menores.

Haverá variação de nuvens no centro-oeste do Paraná e de Santa e no sudeste do Mato Grosso do Sul. Nas demais áreas do País o céu estará parcialmente nublado. Temperatura em declínio no Rio Grande do Sul e elevadas na Região Sudeste.