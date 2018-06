Frente fria se afasta de Santa Catarina, mas chuvas persistem

Casas foram destelhadas na cidade de Curitibanos, em Santa Catarina. Foto: Divulgação/Secom

A frente fria que provocou fortes chuvas de granizo nos municípios de Campos Novos e Curitibanos, na noite de quarta, se afasta nesta quinta-feira, 15, de Santa Catarina, mas ainda mantém o tempo fechado com chuvas no norte do Estado. De acordo com a Defesa Civil, que atendeu a população durante toda a madrugada, com distribuição de lonas.

Num primeiro levantamento, 3,5 mil pessoas foram afetadas, principalmente em Curitibanos, onde 150 pessoas estão desabrigadas. Um total de 850 casas foram atingidas. Segundo a Defesa Civil, muitas pessoas não querem deixar suas casas por receio de saques.

Nesta manhã, foram enviados 650 cestas básicas para Curitibanos e o mesmo número de cobertores, lençóis, fronhas, toalhas e kits de higiene. Foram enviadas também 10 mil telhas. Para Campos Novos, onde o levantamento ainda não foi concluído, foram enviadas 450 cestas básicas. Equipes da Defesa Civil estadual se deslocaram para reforçar os atendimentos na região.

As aulas estão suspensas em Curitibanos e também em Campos Novos, onde quatro bairros foram mais afetados, o Conjunto Habitacional Integração, Nossa Senhora Aparecida, Senhor Bom Jesus e Centro.

Previsão do tempo

O alerta feito pela Defesa Civil de temporais isolados e chuvas de granizo permanece para esta quinta. A frente fria que está no Sul do País mantém a possibilidade de chuvas intensas durante o dia, com descarga elétrica com rajadas de vento e queda de granizo.

As rajadas de vento forte mais intensas, segundo boletim do Centro de Informações de Recursos Ambientais e de Hidrometeorologia de Santa Catarina (Epagri/Ciram), estarão associadas aos temporais. A partir de sexta-feira, permanece a variação de nebulosidade com chuva fraca por alguns momentos, mais persistente no litoral.